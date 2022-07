DUE DONNE INVESTITE DA UN SUV AL MARE | UNA HA PERSO LA VITA, L’ALTRA E’ RIMASTA FERITA E RICOVERATA

Una donna di 75 anni è rimasta uccisa a seguito di un violento incidente in un parcheggio nel Sassarese. Coinvolta anche anche una sua amica, una 73enne di Cagliari.Una 75enne originaria di Oleggio, in provincia di Novara, che si trovava in Sardegna per trascorrere un perioro di vacanza, è morta dopo essere stata coinvolta in un incidente nella località balneare di Badesi, 50 chilometri a Nord-Est di Sassari. Insieme a lei è rimasta ferita anche un’altra donna di 73 anni, originaria del capoluogo sardo.Come riporta Sassari Today, un uomo a bordo di un’Audi Q5 – un suv di grossa cilindrata – ha perso il controllo della vettura, tamponando almeno cinque automobili parcheggiate nei pressi della spiaggia Li Junchi. Nell’incidente a catena sono rimaste coinvolte anche le due donne, che al momento dell’impatto erano intente a riporre oggetti nel bagagliaio della loro auto. Sono rimaste quindi schiacciate tra i veicoli. Per la turista piemontese i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre l’amica è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Valledoria.