DUE GIOVANI CAGNOLINE VENGONO LEGATE AD UNA MACCHINA CON UN CAPPIO, TORTURATE E TRASCINATE| UNA E’ MORTA, L’ALTRA E’ IN CONDIZIONI GRAVI

Un video shock ha fatto il giro del web in cui si vedono due cagnoline legati e trascinati con un’auto a Palizzi in Calabria .Il video, mostra un’auto che trascina i due cani legati al suo retro mentre si muove lungo una strada.La scena ha scatenato la rabbia e l’indignazione di molti utenti dei social media, che hanno condannato il trattamento crudele e violento riservato ai due poveri animali. Inoltre, molti animalisti e associazioni per la difesa degli animali hanno chiesto alle autorità locali di intervenire per indagare sull’accaduto e punire i responsabili. La Lav (lega anti vivisezione ha dichiarato che :<< Abbiamo già denunciato molti atti simili in passato. L’ultimo episodio risale al dicembre scorso, quando un cane è stato trascinato fino alla morte in provincia di Lecce. Queste atrocità non possono restare impunite e devono essere perseguite con pene commisurate alla violenza praticata e alla pericolosità sociale che contraddistingue chi assume simili comportamenti>>.Questo episodio ci ricorda l’importanza di proteggere e trattare gli animali con rispetto e umanità. La violenza e il maltrattamento degli animali non devono essere tollerati e chi commette questi crimini deve essere punito in modo appropriato. Inoltre, è importante educare la società sull’importanza di trattare gli animali con rispetto e di prenderci cura di loro.