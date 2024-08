Ecco il Gioiello del Ritorno: un omaggio ai cuori lontani e vicini

Domani, al John Fante Festival, il maestro orafo Giuliano Montaldi svela la sua ultima creazione. L’estate italiana brilla di eventi dedicati agli italiani all’estero e ai loro discendenti, unendo radici e tradizioni attraverso l’arte e la cultura. In questo contesto, emerge il “Gioiello del Ritorno”, l’ultima straordinaria creazione del maestro orafo marsicano Giuliano Montaldi.

Questo prezioso charm, concepito in omaggio ai milioni di connazionali che hanno lasciato l’Italia in cerca di una nuova vita, sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle 17:30, al prestigioso “John Fante Festival – Il dio di mio padre”, che inaugura la sua XIX edizione a Torricella Peligna, in provincia i Chieti.

L’evento si aprirà con un momento speciale: Montaldi donerà il ciondolo ai figli dello scrittore italoamericano John Fante, Victoria e Jim Fante, giunti dall’altra parte dell’oceano per celebrare le loro radici abruzzesi.

Il “Gioiello del Ritorno” rappresenta una piccola valigetta, simbolo dei tanti viaggi intrapresi dagli italiani nel mondo. Realizzato in argento o oro, porta incisi i nomi delle principali città nordamericane, di Deutschland, Sidney ed England che hanno accolto i nostri emigranti. Questo charm fa parte della collezione “I love Abruzzo”, una serie di quaranta pendenti ispirati alle meraviglie e alle tradizioni dell’Abruzzo, come l’orso marsicano, il trabocco, l’arrosticino, il Gran Sasso e molti altri simboli iconici.

“Questi charm, con il loro semplice moschettone, sono pensati per essere versatili e portati con sé in vari modi, non solo sui bracciali ‘I love Abruzzo’. Sono un legame tangibile con la nostra terra, un modo per tenere sempre vicini i valori e le tradizioni che ci caratterizzano, anche quando la vita ci porta lontano”, spiega Montaldi.

Il “Gioiello del Ritorno” è più di un semplice accessorio: è un messaggio di appartenenza e un invito a riscoprire le proprie radici, in perfetta sintonia con l’Anno delle Radici italiane nel Mondo, proclamato dal Ministero degli Esteri per il 2024. Potrà essere acquistato già nei prossimi giorni sul sito www.iloveabruzzo.eu o nella bottega orafa nel maestro Montaldi in via Corradini ad Avezzano.

Domani, al John Fante Festival, questo prezioso simbolo sarà svelato al mondo, un ponte tra passato e futuro, tra Italia e mondo.