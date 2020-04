ELISA 6 ANNI HA PERSO LA SUA BATTAGLIA CONTRO LA LEUCEMIA

Roma. Elisa Pardini, sei anni, dopo tre anni di battaglie e due trapianti di midollo osseo, non ce l’ha fatta. È morta ieri al Bambin Gesù di Roma, era malata di una grave forma di leucemia. Lo ha annunciato il papà Fabio nel profilo social che aveva utilizzato per la campagna di sensibilizzazione alla donazione del midollo. «Elisa, il nostro cucciolo, ci ha lasciati soli: è morta. E io e la mamma Sabina con lei».

Elisa ha vissuto questi anni lottando contro un male terribile, stando chiusa in una stanza sterile, insieme a lei, i genitori Fabio e Sabina. Il disagio e il dolore di questa famiglia, può insegnare a tutti noi che non bisogna mai disperare, quando in questi giorni ci lamentiamo di vivere in quarantena.

fonte: Il Mattino