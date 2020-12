Elpidio e Linda, un amore di ferro che dura da 70 anni

Collebrincioni (AQ) – Le chiamano ‘nozze di ferro’ perché, forse, ci vuole davvero una tempra inossidabile per arrivare a settant’anni di matrimonio in serenità e in salute ma, soprattutto, con tanto amore. Quell’amore incondizionato che ha tenuto uniti per quasi un secolo Elpidio D’Angelo e sua moglie Linda Cianfrini, originari di Collebrincioni, un piccolo borgo a 8 km da L’Aquila in cui si respirano ancora l’odore del bucato fresco e i sorrisi accoglienti dei suoi abitanti.

Entrambi nati nel 1930, entrambi novantenni, si sposarono in una fredda giornata di novembre del 1950, nello stesso anno in cui partì, da Ciampino, il primo volo aereo diretto a New York.

I coniugi D’Angelo

Pochi gli invitati in quella piccola chiesa di San Silvestro per via della recente scomparsa del papà della giovane sposa, e un viaggio di nozze mai avvenuto e trascorso a pulire la stalla del fratello di lei. Insieme hanno attraversato la guerra, la carestia, i sacrifici e le difficoltà di una difficile emigrazione a Parigi, durante la quale Elpidio ha lavorato fino a 12 ore al giorno per mettere insieme i soldi per costruirsi una casa in quel paesino dell’aquilano. Lei, Linda, lo attendeva in Italia con i loro due bambini e occupandosi da sola del lavoro nei campi.

2 figli, 5 nipoti e 5 pronipoti di cui due con i loro nomi, e una caratteristica che li accompagna da tutta la vita, la gentilezza. “Il loro unico scopo era quello di lasciare un mondo migliore ai loro figli”, ci dice il nipote Daniele, titolare dell’agriturismo Parkeller, “e ci sono riusciti“.

A Linda ed Elpidio gli auguri della Redazione de Il Faro24 in attesa di festeggiare insieme le nozze di Quercia, simbolo della longevità e della robustezza.