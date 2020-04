EMERGENZA BRACCIANTI AGRICOLI: IMPIEGARE NEI CAMPI CHI PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA

Una delle conseguenze che sta portando con se l’emergenza Coronavirus, è quella legata alla manodopera da impiegare nei campi.

Tra questi il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che, intervistato dall’AGI, ha avanzato tale proposta così come ha anche chiesto al Governo, di valutare la reintroduzione momentanea, dei voucher per i lavoratori del settore.

Quella di impiegare nel settore agricolo chi percepisce il reddito di cittadinanza, potrebbe essere una prima risposta per aiutare gli imprenditori del settore a reperire manodopera, inoltre, il reddito di cittadinanza è nato per sopperire si al problema della disoccupazione e al dramma della povertà per molte famiglie, ma nello stesso tempo, almeno nella sua forma iniziale, lo stato avrebbe dovuto trovare un lavoro a chi lo percepisce.