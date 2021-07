EMERGENZA. MAURO LOVATO VICE PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA ABRUZZO: LA SICCITÀ METTE IN GINOCCHIO L’AGRICOLTURA ABRUZZESE

Con una nota ufficiale indirizzata Al Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore Agricoltura Emanuele Imprudente e alla direttrice del Dipartimento Agricoltura Elena Sico Confagricoltura Abruzzo, dopo aver effettuato un sondaggio con i propri associati, ha segnalato e richiesto lo stato di crisi a causa della perdurante siccità aggravata dalle alte temperature estive.

“Gli agricoltori con terreni lungo la costa adriatica e quelli sulle colline delle provincie di Chieti, Pescara e Teramo vedono già compromesse le produzioni orticole, viticole ed olivicole”. Afferma Mauro Lovato Vice Presidente di Confagricoltura Abruzzo. “Le nostre preoccupazioni, più che fondate, meritano attenzione politica regionale, nazionale ed europea. L’agricoltura nel periodo pandemico è stata l’attività che più si è sacrificata per garantire le produzioni e la sussistenza alimentare dei cittadini, ma allo stesso tempo le stesse aziende sono state quelle meno compensate da integrazioni al reddito. Il nostro grido d’allarme vuole orientare l’attenzione a prevedere la delimitazione delle aree colpite e dichiarare lo stato di calamità naturale in quanto i danni si stimano in oltre il 30%. Chiediamo, inoltre che vengano disposte quote aggiuntive di gasolio agricolo per non ricorrere all’approvvigionamento nei distributori con ulteriore aggravio di spese”. Conclude il Presidente Lovato.

I tecnici di Confagricoltura informano che i danni al comparto vitivinicolo sono ingenti e già si stima una perdita di circa il 50% di produzione. Le elevate temperature stanno provocando maturazioni anticipate di 15/20 giorni rispetto alla media, le uve precoci che sono le più pregiate (Chardonney, Pinot Grigio, Shiraz, Pecorino e Passerina) perdono turgidità e peso e, soprattutto, qualità. Questo clima così anomalo provocherà danni enormi alla vegetazione che si ripercuoteranno anche per la prossima campagna agraria. Gli oliveti presentano una diminuzione di produzione superiore al 50%, le olive non crescono e produrranno poco olio di scarsissima qualità. A soffrire sono anche il comparto florovivaistico e quello orticolo dove sarà difficile impiantare gli ortaggi per le produzioni invernali.

Anche le aziende agricole servite dagli impianti irrigui dei consorzi di bonifica hanno subito limitazioni alle irrigazioni di soccorso per la carenza di acqua e in molte aree della regione il servizio è stato addirittura sospeso.

L’unica area regionale dove non si hanno problemi di siccità è il Fucino. Le piogge autunnali e primaverili, circoscritte nel comprensorio, hanno rimpinguato le falde, tuttavia il protocollo di intesa, firmato tra la Prefettura dell’Aquila, i Sindaci del territorio e le Organizzazione agricole, a scopo prudenziale, ha stabilito il blocco dell’irrigazione dalle 00 alle 14 delle domeniche.