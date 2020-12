ESPLOSIONE CASALBORDINO, IL CORDOGLIO DEL M5S

“L’esplosione avvenuta nel pomeriggio a Casalbordino, a seguito della quale hanno perso la vita diverse persone e altre sono rimaste ferite, rappresenta una notizia tragica, che ci lascia sgomenti e che apre una grave ferita nel nostro territorio. Siamo in stretto contatto con le autorità per conoscere l’evoluzione degli interventi e per poter dare il nostro pieno supporto agli operatori presenti sul posto. In questo momento di grande dolore, intendo esprimere tutta la vicinanza del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle alle famiglie delle vittime e all’intera comunità”. Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.