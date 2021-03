FESTA DELLE DONNE 2021: IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE LND ABRUZZO

In questa giornata speciale, che ci porta a riflettere su quanta strada si debba ancora percorrere per raggiungere una reale parità di genere, voglio valorizzare le qualità e la passione che le donne del nostro Comitato Abruzzo ci dimostrano ogni giorno con il loro lavoro, la loro competenza e la voglia di crescere e migliorare insieme. Parlo delle nostre straordinarie dirigenti federali, delle dipendenti sempre disponibili e professionali, delle centinaia di dirigenti di società e delle tante collaboratrici che con il loro apporto, quotidianamente, si spendono con tutte se stesse per il nostro sport. Grazie a tutte voi il nostro movimento ha raggiunto risultati importanti, e sono sicuro che le sfide del futuro vi vedranno protagoniste come mai in passato, perché all’orizzonte abbiamo una rivoluzione culturale dell’intero sistema calcio e questa rivoluzione non potrà fare a meno della vostra insostituibile energia.