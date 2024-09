L’Under 18 dell’Isweb Avezzano Rugby in trasferta a Parma nel barrage per l’accesso al campionato Elite. L’under 16 all’Aquila in cerca di una vittoria contro la Polisportiva

Dopo la netta vittoria di domenica scorsa contro i pari età del Pieve di Cento, i ragazzi dell’under 18 dell’Isweb Avezzano Rugby scenderanno in campo domani, domenica 29 settembre, a Parma contro il Rugby Parma, nel secondo turno del barrage valido per l’ingresso nel campionato Elite di categoria. Chi vincerà, accederà al terzo e ultimo turno di questa fase. Un match nel quale i giovani talenti del club abruzzese dovranno alzare ulteriormente l’asticella per mettere in campo una prestazione di assoluto valore.