Filcams Cgil Pescara e Uiltucs Abruzzo allarmate per la situazione di stallo sulle mense scolastiche di Pescara

La Filcams Cgil Pescara e la Uiltucs Abruzzo esprimono profonda preoccupazione per la situazione di stallo che sta caratterizzando la gestione del servizio di refezione scolastica nel comune di Pescara.

Il Tar, chiamato a pronunciarsi lo scorso 19 luglio sul ricorso presentato da Serenissima Ristorazione in merito all’assegnazione definitiva dell’appalto di ristorazione e refezione, non ha ancora espresso la decisione. Uno scenario di incertezza che sta generando allarme tra le circa 120 lavoratrici e lavoratori coinvolti, attualmente in stato di sospensione.

A fronte di questa situazione, le organizzazioni sindacali denunciano l’assenza di chiarezza da parte dell’amministrazione comunale in merito alle tempistiche di ripresa del servizio e alla gestione dello stesso.

Filcams Cgil Pescara e Uiltucs Abruzzo rivolgono un appello urgente al Sindaco di Pescara e all’Assessore alla Pubblica Istruzione ed alle Istituzioni tutte, affinché intervengano con urgenza per trovare una soluzione definitiva alla vicenda. È fondamentale garantire la continuità del servizio di refezione scolastica, tutelare l’occupazione di lavoratrici e lavoratori e fornire alla cittadinanza certezze sui tempi e le modalità di erogazione del servizio.

La Filcams Cgil Pescara e la Uiltucs Abruzzo sono pronte a mobilitare le lavoratrici e i lavoratori per tutelare i loro diritti e garantire un servizio essenziale per la comunità.

Le Segreterie

Filcams Cgil Pescara UilTucs Abruzzo

Attilio Petrella Bruno Di Federico