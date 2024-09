Furto al bar, intervengono le Volanti

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Nella mattinata di domenica, le Volanti della Questura sono intervenute nei pressi dell’ospedale, dove era stata segnalato il furto all’interno di un bar. L’autore sfruttando un momento di distrazione del personale dell’attività commerciale, si avvicinava alla cassa e, in maniera fulminea, prelevava un contenitore con del denaro, dandosi subito dopo alla fuga e facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti intervenuti hanno visionato le immagini del circuito di videosorveglianza e riconosciuto l’autore per un noto pregiudicato, già responsabile in passato di analoghi furti in attività commerciali.

È stato quindi immediatamente diramata una nota di ricerca del soggetto, il quale è stato rintracciato dopo circa un paio d’ore in C.so Manthonè, a bordo della bicicletta con la quale si era dato alla fuga poco prima.

Alla vista della pattuglia, l’uomo tentava di fuggire ma veniva prontamente raggiunto e bloccato. Il 29enne tentava invano di scagliarsi contro gli agenti che riuscivano a fatica a farlo salire sul mezzo di servizio. L’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto e resistenza a p.u..