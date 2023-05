Generatore di corrente, quale acquistare per casa

Un gruppo elettrogeno, o più banalmente un generatore di corrente, è uno strumento che viene utilizzato per produrre energia elettrica di riserva nel caso in cui ve ne fosse bisogno: si pensi ai cantieri, a quando si sta ristrutturando una abitazione e manca la corrente, o anche all’ipotesi di guasto persistente all’impianto.

In tutti questi casi può essere utile attivare un generatore di corrente che funziona solitamente a benzina o diesel e che viene avviano con strappo. Si tratta di dispositivi che convertono l’energia meccanica in energia elettrica secondo il principio dell’induzione elettromagnetica.

All’interno del generatore, un motore alimentato da un combustibile (come benzina, diesel, gas naturale o propano) genera un movimento rotatorio che aziona un alternatore, costituito da un rotore magnetico. Il movimento rotatorio del rotore induce una corrente alternata nelle bobine, generando così l’energia elettrica.

Come scegliere un gruppo elettrogeno per la propria abitazione

Dispositivi di questo genere possono fare comodo per emergenza e possono essere tenuti in casa per qualsiasi necessità. Sul mercato ci sono tanti modelli di generatori di corrente, ciascuno con differenti caratteristiche. In particolare si parla di:

Potenza: è necessario determinare la potenza di cui si ha bisogno per alimentare gli elettrodomestici e le apparecchiature della casa. Calcolare sempre la somma delle potenze nominali di tutti gli elettrodomestici e aggiungere un margine di sicurezza. Tipo di carburante: i generatori di corrente possono funzionare a benzina, diesel, gas naturale o propano. Scegliere un tipo di carburante che sia facilmente disponibile e che soddisfi le proprie esigenze. Autonomia: valutare per quanto tempo si avrà bisogno che il generatore funzioni continuamente. Alcuni generatori possono funzionare per poche ore, mentre altri sono progettati per funzionare per giorni o anche settimane. Installazione: considerare lo spazio disponibile per l’installazione del generatore. Alcuni modelli richiedono un’installazione permanente, mentre altri possono essere facilmente spostati e utilizzati solo in caso di emergenza. Livello di rumore: i generatori di corrente possono essere rumorosi; quindi, se il rumore è un fattore importante, assicurarsi di scegliere un generatore con un livello di rumore accettabile.

In definitiva, la scelta del generatore di corrente per la casa dipende dalle singole esigenze specifiche in termini di potenza, durata dell’autonomia, tipo di carburante e altre considerazioni pratiche. È importante valutare anche l’ingombro, in quanto un generatore portatile può garantire energia elettrica ad una abitazione in caso di emergenza, motivo per il quale deve essere comodo da trasportare nei vari ambienti.