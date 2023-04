Gli atleti HMD Italia nella Nazionale di Kick Boxing

Grandissima vittoria per la competizione a squadre YC per HMD Italia del Maestro Marzella, che rappresentano l’Italia nella Nazionale di Kick Boxing

ORO per Massimo Tucceri, Antonio D’amore, Valerio Galli.

Massimo Tucceri, Vice Campione Italiano, entra a far parte della Nazionale Italiana di Kick Boxing Cat -32 PF per la seconda volta consecutiva e stacca il biglietto per i Campionati Europei di Istanbul.

Antonio D’amore, Bronzo nella -37 YC passa il primo turno per cappotto (10 punti di differenza) ed esce in semifinale per un solo punto. Artefice della vittoria Oro a Squadre.

Emanuele Iulianella si batte come un leoncino sia nell’incontro individuale sia in quello a squadre.

Federico Tucceri alla sua prima esperienza, un leone in un corpo da bimbo, porta a casa 1 Oro e 1 Bronzo

I fratellini Riccardo e Giordano Petricca, alla loro prima esperienza, riescono a dare buone prestazioni facendo ben sperare sul loro futuro agonistico.