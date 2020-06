GUANTI DI PLASTICA BUTTATI DAVANTI I SUPERMERCATI, AVEZZANO E PESCARA NEL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Con l’emergenza Coronavirus, abbiamo cambiato molte delle nostre abitudini, tra queste quelle di indossare guanti in gomma per fare la spesa nei supermercati.

Il problema è che molte persone hanno pensato bene di buttare questi guanti, in plastica e non biodegradabili, davanti i supermercati e centri commerciali. Una situazione comune in tutta Italia, tanto che ieri, nel servizio di Chiara Squaglia, inviata di Striscia la Notizia, il famoso Tg satirico ne sono stati mostrati alcuni, tra questi sono stati mostrati anche due supermercati uno ad Avezzano l’altro a Pescara, oltre ovviamente ad altri in altre Regioni d’Italia.