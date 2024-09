HASHISH E BILANCINO NELLO SCOOTER: MINORENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI DI PENNE.

I Carabinieri del Comando Stazione di Penne, hanno arrestato in flagranza di reato un

giovane di 16 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di

droga, intensificati in occasione dei weekend nel capoluogo vestino, i militari notavano un

giovane che, a bordo del suo ciclomotore, percorreva velocemente le vie del centro abitato.

Incurante della presenza della pattuglia, il ragazzo, in maniera spavalda impennava sul due

ruote. A questo punto i Carabinieri procedevano immediatamente al suo controllo e, sotto

il sellino del ciclomotore, rinvenivano un marsupio all’interno del quale erano custoditi 70

grammi di hashish, già suddivisi in dosi, ed un bilancino di precisione.

A quel punto, i militari della Stazione decidevano di estendere le operazioni presso

l’abitazione del minore dove sequestravano altri due “panetti” della stessa sostanza

stupefacente, accuratamente avvolti in fogli di cellophane, per un peso di ulteriori 65

grammi, abilmente occultata all’interno della sua stanza.

I 135 grammi di hashish, pronti per essere immessi nel mercato illecito dell’area vestina,

facevano scattare l’arresto nei confronti del giovane al quale, davanti all’evidenza dei fatti,

non rimaneva che ammettere le proprie responsabilità.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità

Giudiziaria minorile, veniva tradotto presso il centro di prima accoglienza di L’Aquila, in

attesa del giudizio di convalida dell’arresto, previsto nei prossimi giorni.