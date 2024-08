Il bike sharing per scoprire le bellezze del centro storico di Chieti

Bucci (cda Tua): “Un servizio che permette di immergersi nella storia millenaria cittadina”

Riscontri positivi per il nuovo servizio. Tariffe agevolate per gli abbonati Tua

Comodo, sicuro, friendly per l’ambiente. Ma non solo: utile anche a conoscere le bellezze cittadine.

Il bike sharing sta riscuotendo successo anche quale strumento per visitare il centro storico del capoluogo teatino, soprattutto nella fascia serale. Con ben 18 bike station dislocate tra il centro e Chieti Scalo.

“E’ una iniziativa che non solo valorizza l’ambiente ed incrementa la rete di connessioni con il trasporto pubblico locale – ha spiegato Anna Lisa Bucci, consigliera d’amministrazione della Tua Spa – ma stiamo ricevendo riscontri molto positivi perché il bike sharing, nel caso della città di Chieti, viene spesso utilizzato per conoscere il centro storico nella fascia serale, per immergersi nella sua storia millenaria, per ammirare scorci da una prospettiva diversa“.

Il servizio è stato arrivato il 5 agosto con la società Vaimoo. E la prima settimana di funzionalità ha fatto registrare un buon riscontro.

“Siamo convinti – ha continuato la consigliera di amministrazione della Tua, originaria proprio di Chieti – che questa iniziativa stia offrendo un bel servizio alla collettività, un servizio che si rende complementare a quello del trasporto pubblico, che lo arricchisce e lo rende più attrattivo, più moderno“.

Il servizio di bike sharing può essere acquistato via app grazie ad uno dei BikePass disponibili con tariffe molto vantaggiose:

BikePass valido per 24 ore al costo di 2 euro;

BikePass settimanale al costo di 5 euro;

BikePass mensile al costo di 10 euro;

BikePass annuale al costo di 30 euro.

“Questa iniziativa – ha ricordato Anna Lisa Bucci – permette anche di ottenere scontistiche molto significative per gli abbonati Tua; infatti – ha precisato la consigliera – chi è in possesso di un titolo di viaggio in corso di validità della Tua può inserire in app la voce ‘riscatta codice’ prima di acquistare il BikePass per il servizio nella città di Chieti e ottenere voucher e minuti spendibili fino a fine giugno 2025“.

Infatti, se si è in possesso di un abbonamento in corso di validità con la Tua e si vuole usufruire del servizio di bike sharing a Chieti per un’intera giornata, verrà applicato uno sconto del 92,5 per cento che, tradotto, significa pagare solo 15 centesimi per 24 ore di servizio ed ottenere un voucher credito per un importo di 6 euro di minuti spendibili.

“Come consiglio di amministrazione della Tua – ha concluso Anna Lisa Bucci – appoggiamo e sosteniamo la partecipazione a bandi e avvisi che riguardano la mobilità sostenibile ed il fatto di essere riusciti ad ottenere questo finanziamento del D.M. 417/22 per i propri utenti e abbonati rappresenta un motivo di grande soddisfazione“.