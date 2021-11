IL MERCATO DELLE VETTURE USATE E I SERVIZI DI COMPRO AUTO

Negli ultimi anni il mercato delle vetture usate si è arricchito di nuove soluzioni andando a implementare al suo interno diverse realtà. Si tratta di un comparto fondamentale per tutto l’automotive, anch’esso contribuisce a generare movimento soprattutto quando il mercato delle auto nuove risulta essere fermo.

Oggi la compravendita di usato si muove principalmente sulla rete, tra siti e portali specializzati nel campo; o comunque all’interno di un contesto sempre multimediale, grazie alla diffusione di app per smartphone. Un nuovo terreno di proliferazione che ha contribuito alla nascita di diverse realtà cui si accennava in precedenza.

Ad essere mutato è il concetto stesso di tempo, figlio di stili di vita sempre più frenetici che impongono di ottimizzare il più possibile. A questo riguardo vanno sempre più per la maggiore i servizi di compro auto usate, che vanno proprio a togliere l’onere al proprietario della vettura di dover vendere la propria macchina.

Come funzionano i compro auto usate?

I servizi di compro auto usate si sostituiscono ai tradizionali acquirenti, vanno loro direttamente ad acquistare vetture dai legittimi proprietari in cambio di una trattativa immediata, senza perdite di tempo e con pagamento istantaneo. Il vantaggio è quello di non doversi prodigare troppo ad inserimento di annunci sui portali specializzati o all’interno di riviste di settore; tantomeno a presenziare ad appuntamenti con acquirenti interessati.

Tutto questo oggi può essere bypassato proprio rivolgendosi ai servizi di acquisto auto usate, che quasi sempre sono interessati al comprare vetture di ogni genere, marca e modello pagando in tempo reale. In pochi minuti, concretamente parlando, è possibile vendere la propria auto usata, anche se datata o in condizioni non ottimali.

I rischi dei compro auto usate

Solo aspetti positivi? Certamente no. Chi si rivolge ad un servizio di questo genere deve essere conscio, prima di tutto, del fatto che la cifra che si andrà ad ottenere potrebbe essere inferiore rispetto a quella del mercato; secondo poi, non tutti gli intermediari che operano nel settore offrono lo stesso livello di affidabilità. E trattandosi di un servizio che propone acquisto auto con pagamento immediato, sarebbe bene affidarsi esclusivamente a realtà trasparenti.

Alcuni elementi di discrimine per discernere un intermediario serio da uno non affidabile sono, tra gli altri: la presenza sul territorio italiano; riferimenti chiari su indirizzo e sede; partita iva attiva; eventuale sito internet dove poter prendere informazioni di varia natura. Valutando tutti questo fattori e con un minimo di accortezze si potrà usufruire di un servizio certamente utile per chi vuole vendere la propria auto usata senza perdersi tra annunci e trattative di mesi.