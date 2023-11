IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA: FINALMENTE LA SOLUZIONE

LA SICUREZZA, LA NECESSITÀ DEL NOSTRO PERIODO

Oggi giorno la delinquenza sta aumentando, non ci si sente più al sicuro fuori casa, ma nemmeno dentro casa.

La Sicurezza, un diritto che ci sta mancando, un paese civile che ci sta dimostrando che siamo rimasti soli, che per difenderci dobbiamo attivare precauzioni certe e sicure.

Quali precauzioni prendere?

Quante soluzioni hai visto in rete? Vengono proposti prodotti e prodotti, ma mai una soluzione efficace.

Voglio citare un noto marchio Verisure, azienda LEADER nel mercato degli impianti in comodato, ha fatto e sta facendo molto nel campo del marketing, mi è dispiaciuto non vederli presenti alla fiera della sicurezza 2023 a Milano, come me molti si sono fatti delle domande, perchè non essere presenti tra i professionisti?

Ad ogni modo Verisure ha aperto il mercato ad un concetto davvero fondamentale: NON ESSERE SOLI

Ha aperto il mercato al concetto di non pensare solo ad un allarme che suona,

Ha portato il concetto di centrale operativa, di un servizio di sicurezza a 360 gradi, dove l’allarme è collegato ad una centrale operativa con personale qualificato, con personale pronto ad intervenire sullo scatto di allarme in ogni momento, basta pensare al caso di rapina, siete in casa che state cenando, un malvivente irrompe facendo suonare l’allarme e, minacciandovi con un arma vi intima di spegnere l’impianto. A quel punto vi renderete conto che il vostro allarme era solo una sirena che suona…non un sistema di sicurezza.

LA RICERCA DEL PRODOTTO GIUSTO

Le persone che cercano un impianto di allarme fanno infinite ricerche, provano a leggere i risultati che escono cercando solitamente tra queste parole chiave:

Perchè dovete perdere tempo nel cercare di continuo uno pseudo risultato senza avere la certezza di quello che sarete a pagare?

COMODATO O ACQUISTO?

Il mercato della sicurezza offre di base queste due formule di approvvigionamento.

COMODATO: Iniziamo parlando del comodato, servizio di installazione quasi mai gratuito, contatto con vincolo annuale o pluriennale, costo mensile vitalizio pena la perdita di tutta la spesa, perdita della detrazione fiscale del 50% sulla spesa fatta in sicurezza.

Vediamolo in numeri, in cifre, in euro, quanto ci costa l’impianto di allarme?

Restiamo sempre legati ai costi di un impianto in comodato, ipotizziamo un costo base di 499,00 oltre al mensile a vita di 50,00 € mese, non andiamo oltre anche se mediamente vedo contratti da 65,00 € , 80,00 € al mese.

50 € al mese per 12 mesi sono 600 € all’anno

600,00 € all’anno per 10 anni, periodo legato alla detrazione fiscale ma anche alla vita minima che un impianto di allarme professionale deve avere perchè un allarme professionale mediamente resta funzionante anche 5/20 anni.

Arriviamo a 6.000,00 € di mensilità

6.000,00 € + 499,00= 6.499,00€

Questo è quanto saresti a spendere per non avere nulla in mano dal giorno dopo, esatto, senza rimanere con nulla in mano.



ACQUISTO: Parliamo adesso dell’acquisto di un impianto di allarme.

Con l’acquisto, possiamo basarci su una spesa media di 3000,00 € che va a coprirmi un impianto di allarme con i fondamentali per un appartamento di 3 locali.

Per correttezza poniamo in considerazione l’abbinamento del servizio di centrale operativa per lo stesso periodo.

Centrale operativa 250,00 € annui x 10 anni 2500,00€

Impianto di allarme 3.000,00 €

totale della spesa 5.500,00 €, vogliamo essere precisi e ci mettiamo anche un costo aggiuntivo per i cambi batterie necessari per altri 500,00 €.

Totale della spesa 6.000,00 € , importo totalmente detraibile al 50%.

Alla fine dei 10 anni avrete speso 3000€, avrete un impianto di proprietà installato ed ancora completamente funzionante per almeno un altro periodo pari al precedente.



Non credo che serva dire molto su quale investimento convenga fare, da buon padre di famiglia è evidente che l’acquisto è la soluzione migliore per te e per i tuoi cari



Adesso che abbiamo definito quale soluzione di approvvigionamento sia la scelta giusta, andiamo a parlare del prodotto.

FINALMENTE LA SOLUZIONE:

NC-SICUREZZA, azienda specializzata nella selezione dei migliori prodotti da portare nelle case degli italiani, azienda specializzata per trovare soluzioni di massima sicurezza per le vostre case, è sempre aggiornata su quanto offre il mercato professionale della sicurezza.



Affidandoti ad NCS hai la certezza di acquistare un prodotto professionale che ti protegge h24 nel tempo.



NCS non è una società che vende un marchio, NCS valuta con te la tua esigenza per poi scegliere nel mercato, quale prodotto è più adatto alle tue esigenze, NCS pensa a te, non a se stessa, NCS ha l’obiettivo di far dormire sonni tranquilli alla sua clientela.



NCS grazie alla sua rete di collaboratori, brand del settore, grossisti e tecnici con i quali collabora, sa perfettamente quali prodotti sono adatti alla tua esigenza, diversamente chi rappresenta un marchio, un brand, può solo presentarti quel brand e cercare di spiegarti perchè sarà la scelta giusta per te.



NCS guarda la tua esigenza, la tua casa e sceglie quale prodotto o quale combinazione di prodotti siano la soluzione ideale.



Tu cosa vorresti per la tua sicurezza?



Credi anche tu che NCS, con la sua visione nella gestione del cliente e della scelta del prodotto sia la scelta giusta anche per te?



Saresti contento che da adesso, grazie ad NCS, potrai smettere di impazzire sui vari siti per capire quale scelta fare, ed affidandoti a me, sarò io a scegliere per te, ma insieme a te. il prodotto giusto che stavi cercando?



HAI TROVATO LA SOLUZIONE

