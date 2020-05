INDONESIA – NEL PAESE ANCORA CONCESSI I MERCATI DOVE SI VENDE LA CARNE DI PIPISTRELLO, E NON SOLO

A Tomohon, il mercato continua a vendere selvaggina di ogni tipo. Le associazioni animaliste premono per la chiusura.

La pandemia non ha fermato la vendita, e tanto meno l’acquisto ti carne di vario genere in Indonesia. Infatti al mercato di Tomohon ci sono ratti, serpenti, lucertole, pitoni,cani, gatti, per la maggior parte cuccioli presi, o rubati, dai villaggi vicini. Come è ovvio, continuano a esserci anche i pipistrelli.

Gli animalisti, in questi mesi si stanno battendo per mettere al bando la vendita, e la macellazione di queste carni, forti anche delle ultime chiusure nei mercati cinesi. Il grosso problema è culturale, infatti la richiesta di queste carni è ancora alta, ed il mercato è fiorente, con cifre da capogiro. Gli attivisti, e gli animalisti cercano di sensibilizzare la popolazione, cercando di non far diventare Tomohon la nuova WuHAN.