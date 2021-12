Iniziare a gioca in Borsa online partendo da zero

Iniziare a gioca in Borsa partendo da zero è un qualcosa che oggi trova ampio riscontro ed enormi possibilità in rete, grazie alla nascita di strumenti multimediali che permettono di approcciarsi al mercato delle azioni direttamente online. Il mondo del trading online è stato ormai ampiamente conosciuto e digerito da tanti utenti che vogliono tentare la strada dell’investimento in autonomia.

Nato inizialmente soltanto per alcuni settori specifici, esempio il forex ovvero il mercato delle valute estere, oggi le piattaforme multimediali di investimento consentono di approcciarsi anche al mercato delle azioni, la Borsa, un mondo che da sempre attira ed affascina pur tra tanti rischi.

Da decenni gli investitori fanno i conti con la Borsa e scelgono di puntare lì i propri soldi secondo il profilo di rischio preferito; un tempo l’accesso era appannaggio esclusivo di promotori finanziari e banche, oggi è possibile utilizzare le piattaforme di trading per fare tutto da soli.

Come funziona? Per iniziare ad investire in azioni, o a giocare in Borsa come si tende a dire, si deve avere un po’ di dimestichezza con i broker online, per l’appunto le piattaforme virtuali, accessibili su internet, tramite le quali si può avere accesso al mercato delle azioni. Il meccanismo di questi broker è spiegato su questo sito di investimenti in Borsa: tecnicamente si tratta di aprire un account a proprio nome, caricarlo con soldi aprendo un conto di investimento ed iniziare poi ad investire online.

I meccanismi della Borsa online

Un conto di intermediazione online rappresenta un modo rapido per acquistare azioni, ma è tutt’altro che facile iniziare ad investire in Borsa online, in modo autonomo, senza quindi avere un promotore al quale affidarsi. L’acquisto di azioni tramite il sito web del broker scelto può essere effettuato in pochi minuti.

Dato che quasi chiunque può acquistare azioni in poco tempo, la barriera all’ingresso è bassa, motivo in più per comprendere la propria tolleranza al rischio e fare le proprie ricerche in anticipo. Scegliere i singoli titoli richiede molta più istruzione rispetto all’investimento in attività diversificate come i fondi indicizzati poiché le azioni comportano più rischi.

Prima di acquistare azioni di un’azienda, è bene capire cosa fa quella realtà, i prodotti che offre, il suo modello di business, come guadagna e le sue prestazioni storiche. Si può fare riferimento a siti di investimento credibili, come i quotidiani online del settore, una risorsa affidabile per la ricerca e le valutazioni azionarie.

Una sorta di paracadute per tentare di circoscrivere i rischi che nascono dall’investimento in Borsa tramite le piattaforme online; un’opportunità enorme, sicuramente, ma anche un pericolo per chi non è adeguatamente formato in materia.