Investire in mercati non convenzionali: diventa ricco uscendo fuori dalle righe

La maggior parte dei mercati più gettonati sono saturi di investitori avidi di guadagni. Se vuoi differenziarti per avere qualche chance di farcela, quello che devi fare è provare cinque vie alternative. Per avere successo, investi fuori dagli schemi.

Non tutto ciò che è popolare va bene. Forse andava bene un tempo, ma quando una cosa viene scoperta ci mette davvero poco a diventare rancida: come un frutto maturo una volta che viene sbucciato e assaporato.

Se tu sei uno di quelli che preferisce non rischiare e per questo investe tutti i suoi soldi in un solo tipo di azioni, si fissa su di un solo tipo di mercato, allora ti avvertiamo: non hai molte speranze di diventare ricco. Le tue probabilità di fare soldi sono le stesse che ha Trump di diventare re d’Inghilterra. Insomma, rinuncia al tuo solito modus operandi e prova strategie fuori dagli schemi.

Noi ti possiamo consigliare alcune strade per investire al di fuori dei mercati tradizionali e che potrebbero rivelarsi la via verso il successo (e un conto in banca stracolmo). Ma se vuoi saperne di più e raccogliere informazioni più approfondite, ti consigliamo di andare sul sito https://www.investireinborsa.org/come-e-dove-investire-oggi/.

Le strategie alternative che potrebbero farti diventare milionario

Hai mai fatto trading? Qualsiasi sia la risposta, ti invitiamo a trovare un approccio del tutto nuovo per fare soldi investendo nel mercato azionario. Ci sono tanti settori e aree di interesse di cui poche persone si rendono conto, ma che tendono potenzialmente a fruttare tantissimo.

Se seguirai i nostri consigli, otterrai tante soddisfazioni.

Il REIT (ossia Real Estate Investment Trust)

Partiamo con quello che fino a qualche anno fa era il principale indirizzo degli investimenti dei maggiori imprenditori, soprattutto in America (sempre a proposito di Trump). Il REIT è un tipo di azienda che possiede interi palazzi, edifici abitati, condomini e ogni altro tipo di struttura residenziale. Questi complessi producono alti guadagni grazie alle vendite e agli affitti di ciascuna unità abitativa.

Pensa a quanto questo sia conveniente. Metti di avere soltanto mille euro e di volerli investire tutti quanti in un REIT. I guadagni derivati dai complessi e dai condomini, che sono costituiti da molti appartamenti nei quali abitano un gran numero di persone, sono potenzialmente eterni e in costante crescita. Si tratta di una pensione a vita, pure se la tua quota valesse soltanto l’un percento del valore dell’azienda.

I franchising

Un’altra soluzione che sta cominciando a essere particolarmente quotata in Italia soltanto da qualche anno a questa parte (quindi, affrettati) è il franchising. Questa è la soluzione per chi desidera mettere su un’attività tutta sua, ma con meno rischi possibili. Se hai delle risorse piuttosto limitate, ma desideri comunque metterle a frutto per realizzare qualcosa da gestire con la tua testa e le tue mani, allora aprire uno dei punti locali del tuo brand preferito sarà la soluzione su misura per te.

Pensa alle prime persone che hanno aperto i McDonald in Italia, oppure H&M, o ancora i Disney Store: questi sono stati talmente furbi da aprire qualcosa che sapevano già da prima che avrebbe funzionato. Non hanno dovuto scervellarsi per buttare delle previsioni ipotetiche. Erano soldi assicurati.

Investimenti immobiliari:funzionano?

La risposta è assolutamente si e non ci sono dubbi da questo punto di vista! Un investimento che riguarda una proprietà immobiliare è sicuramente un modo virtuoso per ottenere senza troppa fatica per ottenere dei rendimenti fissi e costanti:basti pensare a chi compra una cosa e poi la mette in un affitto.

Nel caso in cui avrà la fortuna di poterla affittare in città con un costo della vita alto o dove ci sono molte richieste di affitto da famiglie e da studenti il guadagno è assicurato!

Crowdlending:prestito alla pari

Tra le alternative per investire ti proponiamo un’altra,l’ultima, che riteniamo essere molto interessante, molto valida ed efficace e che forse non è ancora tanto conosciuta ma siamo sicuri che nei prossimi anni sarà sempre più apprezzata.

Parliamo del prestito alla pari:grazie a questo metodo persone mandano dei soldi a chi ne ha bisogno usando Internet e siti aziendali e senza passare dai canali tradizionali quali le banche. Il prestito alla pari è utile sia a chi cerca finanziamenti e a chi vuole fare profitti investendo.