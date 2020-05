IVREA. DOMANI SI RIAPRONO LE SCUOLE IN VIA SPERIMENTALE

Si riaprirà per tre giorni in via sperimentale, la scuola per i bambini dai 3 ai 6 anni, questo il progetto dell’amministrazione comunale.

Le lezioni si svolgeranno nei cortili delle scuole Don Milani e Sant’Antonio, dalle 8.00 alle 13.00, e questo esperimento avrà un costo per le famiglie di 10 euro al giorno. Sarà una sorta di scuola-centro estivo.

I piccoli saranno divisi in gruppi di cinque e potranno accedere alle lezioni dopo avere superato positivamente un’area triage, in cui verrà effettuato il controllo della temperatura per consentire l’accesso in sicurezza dei bimbi. Se l’esperimento didattico dovesse funzionare positivamente, il servizio sarà prorogato ulteriormente.