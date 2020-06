JARABE DE PALO, È MORTO IL FRONTMAN PAU DONÉS

Pau Donés è morto oggi 9 giugno, avrebbe compiuto 54 anni il prossimo 11 ottobre, da diversi anni era malato di tumore al colon. Negli ultimi tempi aveva rassicurato i suoi fan che sarebbe tornato presto a suonare e a cantare e che la malattia contro cui combatteva, era stata sconfitta. Ma proprio negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate drasticamente.

Da sempre appassionato di musica, suonava la chitarra da quando era poco più che un bambino, a 15 anni fondò, insieme a suo fratello, un gruppo musicale, i J. & Co. Band, qualche anno più tardi il secondo, i Dentaduras Postizas. A metà anni novanta fondò il gruppo che gli diede la notorietà a livello mondiale, Jarabe de Palo, con il quale firmò successi planetari come La Flaca e Depende. Molte le collaborazioni con artisti di tutto il mondo, tra cui anche italiani come Jovanotti, Niccolò Fabi e Kekko Silvestre.