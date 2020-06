JOSEPH RATZINGER IN VISITA AL FRATELLO, SARA’ IL SUO ULTIMO VIAGGIO, FORSE NON RIENTRERA’ PIU’ IN ITALIA

IL PAPA’ MERITO CON I SUOI 93 ANNI ACCUSA LA STANCHEZZA DELL’ETA’

Joseph Ratzinger (93 anni), arrivato ieri a Ratisbona, in Baviera, per far visita al fratello maggiore (96 anni) gravemente malato, potrebbe ritirarsi definitivamente in patria, senza fare ritorno il Vaticano

Da alcune voci di corridoio questo sarebbe l’ultimo viaggio, in vita, dell’emerito papa, la sua decisione, sembrerebbe quella di morire nella sua amata terra. ’aereo che ha riportato Ratzinger in patria era un aereo militare Italian Airforce 3131, è partito da Ciampino alle 10.52 ed è arrivato a Monaco di Baviera alle 12.07. Ed è subito ripartito per Ciampino dove è rientrato alle 14.04 (il tempo totale di volo è di un’ora). Questo vuol dire che Ratzinger (che ha deciso di vedere il fratello nonostante il parere contrario del medico, era accompagnato dal suo segretario monsignor Georg Gaenswein, dal numero due della Gendarmeria vaticana, da una suora, da un medico e da un’infermiera) rimarrà sicuramente qualche tempo in Germania.