LA 101° EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA ACCOMPAGNATA DALLA POLIZIA STRADALE

E’ partito da Catania, dopo le prime tappe in territorio estero, il 101° Giro d’Italia e ad accompagnarlo, come sempre, c’èla Polizia Stradale impegnata nei servizi di scorta dei ciclisti per tutta la manifestazione fino alla tappa finale di Roma, il 27 maggio prossimo,per un totale di circa 3.600 Km.

Gli operatori della Polizia Stradale sono41, di cui 27 motociclisti, 12 operatori in auto tra cui la nuova Alfa Romeo Giulia Veloce e 2 operatori a bordo di un’officina meccanica mobile.

A questi si aggiungono le altre Forze di Polizia, coordinate dalle locali Questure della Repubblica, che oltre alla regolamentazione del traffico, assicuranoal passaggio della carovana ciclistica, il sereno e regolare svolgimento della competizione sportiva.

Oltre ai motociclisti impiegati per la scorta, la Polizia Stradale è presente, per tutta la durata del Giro d’Italia, con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula multimediale itinerante cui è legato il progetto “Biciscuola” promosso da RCS – La Gazzetta dello Sport, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta Italia.

In 6 tappe – precisamente in quella diPesco Sannita (BN) del 13 maggio, Penne (PE) del 15 maggio, Osimo (AN) del 17 maggio,Ferrara del 18 maggio,Tolmezzo (UD) del 20 maggio eAbbiategrasso (MI) del 24 maggio – nell’ambito della 7^ edizione del Premio “Eroi della Sicurezza”– Autostrade per l’Italia S.p.A. premierà alcuni operatori della Polizia Stradale, che hanno dato particolare lustro alla Polizia di Stato distinguendosi per professionalità ed abnegazione nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali.

Tra questi, il 15 maggio a Penne (PE), verranno premiati due Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto: Assistenti Capo FERRARA Giovanni e MARTINI Vincenzo che il giorno 25 febbraio 2017, in A/14 nei pressi del Casello di Vasto sud in direzione Bari, nonostante il pericolo, riuscivano ad arrestare la marcia di un veicolo (condotto da una donna con a bordo i suoi tre figli) che da decine di chilometri viaggiava contromano sulla corsia di sorpasso.

Il territorio delle regioni Abruzzo e Molise è interessato dal transito della carovana ciclistica il giorno 13 maggio con la 9° tappa da Pesco Sannita (BN) a Campo Imperatore (AQ) di chilometri 225 e il giorno 15 maggio con la 10° tappa da Penne (PE) a Gualdo Tadino (PG) di chilometri 239, alle quali si aggiunge la giornata di riposo del 14 maggio durante la quale tutta la carovana rosa stazionerà in Abruzzo e i corridori renderanno omaggio alle persone che persero la vita nel resort di Rigopiano a Farindola.