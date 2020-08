LA RANA: IN USCITA AVVISO PUBBLICO PER IMPRESE DEL SETTORE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L’Aquila 5 agosto – Sarà pubblicato in data odierna, sul Bollettino Ufficiale Regionale, l’avviso pubblico per l’attribuzione di contributi straordinari alle imprese operanti nei settori dell’informazione e della comunicazione in attuazione dell’art 19 della legge regionale numero 10/2020 . Ad annunciarlo è il Presidente del Corecom Abruzzo, avv. Giuseppe La Rana. “Abbiamo dato seguito ad una legge regionale che ha previsto misure straordinarie e urgenti per il sostegno dell’editoria abruzzese fortemente colpita da una grave crisi di liquidità nel periodo del covid-19. Sosterremo queste imprese – afferma il Presidente La Rana – attraverso la concessione di contributi ad emittenti televisive, radiofoniche, agenzie di stampa, testate giornalistiche cartacee e on-line. L’obiettivo è quello di assicurare l’attività informativa locale quale servizio pubblico indispensabile, garantire il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, nonché la salvaguardia delle numerose e qualificate professionalità in esse operanti.” L’avviso ha un plafond di 440 mila euro e le domande potranno essere inviate all’indirizzo Pec del Corecom Abruzzo ([email protected]) entro il prossimo 5 settembre.