LA VEGGENTE BABA VANGA: IL 2021 SARA’ UN ANNO DI SOFFERENZA

Il 2021 sarà un anno di sofferenza. Così ha sentenziato la veggente Baba Vanga, la stessa donna che aveva predetto l’11 settembre e la Brexit. Vangelia Gushterova, che perse la vista a 12 anni, affermava di aver avuto il dono della chiaroveggenza e in passato ha predetto fatti che si sono realmente verificati. La donna è morta nel 1996 dopo aver fatto previsioni fino al 5079, che vengono rivelate ogni anno. Nella sua profezia ha affermato che la coscienza delle persone cambierà: «Arriveranno tempi difficili. Le persone saranno divise dalla loro fede. Stiamo assistendo a eventi devastanti che cambieranno il destino e il destino dell’umanità. Donald Trump soffrirà di una misteriosa malattia che lo lascerà sordo e causerà traumi cerebrali, qualcuno in Russia proverà ad assassinare Vladimir Putin e l’Islam gli estremisti useranno un arsenale di armi chimiche contro gli europei». Poi ha proseguito parlando di: «Un drago forte che catturerà l’umanità. I tre giganti si uniranno. Alcune persone avranno soldi rossi».Tra chi ha analizzato la profezia c’è chi sostiene che il drago in questione sia la Cina. Sebbene la veggente, secondo i credenti, abbia più volte parlato di fatti realmente accaduti, va anche detto che avave affermato che Barack Obama sarebbe stato l’ultimo presidente americano, il che non era vero.