Una bimba di 2 mesi è stata ritrovata morta nella sua culla. La tragedia è avvenuta a Lanciano, a fare la terribile scoperta il papà della piccola che ha dato subito l’allarme.

La neonata è morta per cause naturali, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso della piccola e la polizia di stato.