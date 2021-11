LOTTERIA DEL GRATTA E VINGI, GIOCATORE COMPRA UN BIGLIETTO DI 2€ E VINCE UNA SOMMA STRAVOLGENTE

C’è chi attende con ansia il proprio regalo di Natale e chi lo ha già ricevuto con larghissimo anticipo, rivelandosi tra l’altro anche enorme e inimmaginabile. Il mittente? I biglietti della fortuna, ovvero i famosi Gratta e Vinci che stanno regalando emozioni e soprattutto vincite anche in questo rush finale di un 2021 particolarmente prosperoso.Perché si registrano in Italia ancora successi massicci in queste settimane, per cifre che possono farti svoltare o addirittura stravolgere una vita. E il destino di chi si ritrova al posto giusto e al momento giusto, e in più è capace di pescare o ritrovarsi anche il tagliando esatto che si mimetizza tra tutti regalando poi un tesoro. Ed è esattamente quel che accaduto a un fortunato di Napoli il quale, con un biglietto di soli 2 euro, si è ritrovate un vero e proprio tesoro che ora gonfierà e di non poco il suo conto in banca. Parliamo per l’esattezza di un colpo da 100.000 euro, frutto di una giocata di appena 2 euro attraverso un ‘Portafortuna mini‘. Si tratta del premio massimo per quanto riguarda le versioni da appena due euro, col diretto interessato che ha pescato uno dei 5 biglietti vincenti presente in ogni lotto. La notizia è riportata direttamente dal sito ufficiale della lotteria istantanea, nel classico riepilogo settimanale che questa volta riguarda l’arco temporale che va dal 15 al 21 novembre. E’ la quarta più alta.