DA LUNEDÌ 1 FEBBRAIO L’ABRUZZO TORNA IN ZONA GIALLA, NON BISOGNA COMUNQUE ABBASSARE LA GUARDIA, ECCO LE REGOLE

Sicuramente una buona notizia, che però non deve far pensare che siamo usciti dall’emergenza, al contrario, bisogna stare sempre attenti e rispettare le regole previste in materia di Covid.

Fascia gialla significa che vi saranno maggiori libertà, ma alcune prescrizioni rimangono ecco le regole da rispettare:

Bar e ristoranti aperti, ma solo fino alle 18. Dopo le 18 è consentito l’asporto (alcool vietato) e la consegna a domicilio.

Resta il coprifuoco alle 22 e l’obbligo di indossare mascherina e rispettare i distanziamenti.

Tra le 5 e le 22 è possibile spostarsi per far visita a parenti e amici.

È possibile spostarsi nelle seconde case anche fuori regione se la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine.

Passeggiate e jogging sono consentiti. I negozi sono normalmente aperti.

Scuola in presenza dall’infanzia alla terza media. Le superiori sono in presenza almeno al 50% e fino al 75%, salvo diversa decisione regionale.