LUTTO A GIULIANOVA, È MORTO FRANCO BEI, 59ENNE ARBITRO DI CALCIO

Giulianova. Alle ore 16 di ieri 1° febbraio, è stato dichiarato morto. Era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Costantini, in direzione Montorio al Vomano (TE). Si stava recando a Valle San Giovanni per arbitrare una partita di calcio del campionato Uisp. Il 59enne era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Mazzini dopo un delicato intervento neurochirurgico per ridurre l’ematoma cerebrale. Ancora da fissare la data del funerale.