LUTTO MARINO MARCOZZI, IL CORDOGLIO DEL TEAM BATTISTINI-AMICI DELLA BICI

Con un abbraccio virtuale, tutto il Team Battistini-Amici della Bici esprime la propria vicinanza e il cordoglio ai familiari di Marino Marcozzi che lottava da tempo contro una grave malattia.

“Vogliamo ricordare Marino come amico e come personaggio che ha dato tanto all’ambiente ciclistico. Anche se per poco tempo, è stato ingaggiato dalla nostra squadra per iniziare la nuova stagione con noi e non potrà essere dimenticato” spiegano in una nota i dirigenti del sodalizio teramano del Team Battistini-Amici della Bici.

Con un passato tra i professionisti negli anni novanta, la sua vita era stata dedicata sempre alle due ruote proseguendo a gareggiare anche a livello amatoriale, dove aveva ottenuto importanti affermazioni, senza dimenticare una parentesi nel settore agonistico come direttore sportivo dell’Aran Cucine tra i dilettanti.

Le esequie si terranno domani, mercoledì 26 maggio, nella chiesa di Paolantonio (Sant’Egidio alla Vibrata) alle 11:00.