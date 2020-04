LUTTO NEL MONDO DELLA CULTURA È MORTO A 70 ANNI LUIS SEPÚLVEDA, LO SCRITTORE CILENO AVEVA CONTRATTO IL CORONAVIRUS

Lutto nel mondo della letteratura, è morto a 70 anni Luis Sepúlveda, che si è spento in un ospedale di Oviedo, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Sepúlveda ha avuto una vita piena, esule politico, guerrigliero, ecologista, viaggiatore. Un talento innato per la scrittura, i suoi romanzi hanno affascinato milioni di lettori in tutto il mondo.

Nato in Cile, Sepúlveda ha lasciato il suo Paese al termine di un’intensa stagione di attività politica, che si è conclusa con l’incarcerazione da parte del regime del generale Augusto Pinochet, l’ascesa del dittatore che ha avuto conseguenze drammatiche per un intero popolo. Ha viaggiato molto Sepúlveda, in America Latina e poi nel resto del mondo, anche al seguito degli equipaggi di Greenpeace. Dopo aver risieduto ad Amburgo e a Parigi, è andato a vivere in Spagna, nelle Asturi.

La sua morte rende orfana la letteratura mondiale di uno dei suoi più autorevoli rappresentanti.