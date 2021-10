LUTTO NELCALCIO ABRUZZESE, ADDIO A PIETRO DI PIETRO

Comitato e Delegazione di Teramo in lutto.

Grande dolore in mattinata alla notizia della scomparsa di Pietro Di Pietro, componente della Delegazione di Teramo. Conosciuto in tutto l’ambiente calcistico teramano e non solo, aveva ricoperto diversi incarichi nella sua lunghissima esperienza, rimanendo per molti anni Segretario della Delegazione Provinciale.

Tutte le strutture del Comitato Regionale Abruzzo LND, a partire dal presidente Concezio Memmo e dal vicario Gianfranco Di Carlo, si uniscono al cordoglio dei familiari, degli amici e di tutte le persone che conoscevano l’amico Pietro. Il Delegato Alessandro Di Berardino e tutto lo staff della Delegazione di Teramo esprimono un dolore immenso per la perdita di un dirigente insostituibile e di un amico sincero.

