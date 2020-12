MOGLIE E MARITO TROVATI MORTI IN CASA . IL DECESSO ALMENO DIECI GIORNI FA

I corpi di due coniugi sono stati rinvenuti all’interno del loro appartamento a Roma, zona Cecchignola. Da una prima ispezione non risulterebbero essere stati riscontrati segni di violenza sui corpi, la magistratura ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

Una storia triste, due persone, lui carabinieri in congedo e la moglie vivevano soli, l’allarme ai carabinieri è stato lanciato da un parente, preoccupato dal fatto che i coniugi non rispondevano al telefono da più di una settimana.