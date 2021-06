MONTEBELLO DI BERTONA. MUORE A 35 ANNI A CAUSA DI UN MALORE, DOPO ALCUNI GIORNI DAL SUO RIVOCERO IN OSPEDALE

Aveva accusato un malore lo scorso 31 maggio davanti la scuola dove insegnava. La maestra Angela Carnevale, di 35 anni, venne subito soccorsa e trasportata in eliambulanza all’ospedale di Chieti dove era stata ricoverata in rianimazione.

Le sue condizioni sembravano migliorare, ma il suo quadro clinico è improvvisamente peggiorato fino al decesso. Una notizia che ha suscitato profonda commozione, un grande dolore per questa giovane donna di 35 anni, originaria della Calabria, arrivata in Abruzzo per una supplenza, la donna lascia anche una bimba.