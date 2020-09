MONTESILVANO – IL PRESIDENTE SOSPIRI SU EX DISCARICA DI VILLA CARMINE

COMUNICATO STAMPA

“Non c’è alcun ritardo nella programmazione degli interventi di bonifica inerenti l’ex discarica di Villa Carmine a Montesilvano. Proseguono senza sosta le attività progettuali per la messa in sicurezza dell’ex discarica, tant’è che anche in piena emergenza Covid si sono svolti numerosi incontri tra le strutture tecniche regionali deputate alla definizione delle più efficaci strategie operative di messa in sicurezza, culminate nella conferenza di servizi di luglio nella quale sono state fornite precise indicazioni all’ARAP, quale soggetto concessionario del finanziamento, sia per quanto riguarda il programma di bonifica sia per quanto riguarda la messa in sicurezza delle aree interessate dallo sversamento di percolato”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri in riferimento all’allarme lanciato dal Pd circa un presunto ritardo delle procedure.

“Entrambe le attività, quella di bonifica e quella di messa in sicurezza immediata – ha aggiunto il Presidente Sospiri -, sono in avanzata fase di progettazione e la seguente attuazione delle pertinenti previsioni è assolutamente coerente con la riprogrammazione dei fondi, come noto, avvenuta in totale intesa con il governo nazionale. Il progetto di bonifica potrà trovare compiute le procedure d’appalto nei primi mesi del 2021, mentre la messa in sicurezza dal percolato potrà trovare nei mesi successivi il giusto tempo per l’approntamento dei bandi gara. Non sfugge all’attenzione dei cittadini che parliamo di procedure complesse il cui minuzioso e attento lavoro delle competenze tecniche, portato avanti nella direzione del massimo dettaglio, rappresenta certamente l’unica garanzia di successo di una operazione strategica per il territorio che la nostra amministrazione regionale sta portando avanti con estremo interesse e soprattutto grande senso di responsabilità”.