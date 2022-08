La Presidenza del Consiglio regionale in nome di tutta l’assemblea legislativa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pierluigi Imperiale. Questa Istituzione ha potuto apprezzare la sua caratura culturale e l’impegno per la salvaguardia del patrimonio immateriale della transumanza avendo affiancato l’Assemblea regionale negli eventi realizzati negli anni per valorizzare questi antichi percorsi.