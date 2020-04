MORTO IL PAPA’ DELLA SHOWGIRL MATILDE BRANDI

Lutto per la showgirl Matilde Brandi, è morto il padre Pietro. La notizia è stata diffusa dalla stessa showgirl sul suo profilo instagram, dove ha lasciato un messaggio molto commovente nel ricordo del padre.

«Hai lottato come un guerriero, senza mai mollare», ha scritto tra le altre cose sul suo lungo post. Un dolore grande, reso ancora più forte a causa dell’isolamento per il coronavirus, la brandi come moltissime altre persone che hanno perso i loro cari in questo periodo soffrono ancora di più il distacco a causa delle restrizioni che riguardano tutti noi.