Mosciano Sant’Angelo (TE). 13 luglio 2024: la Polizia di Stato promuove la sicurezza stradale

La Polizia di Stato percorre ogni utile occasione per promuovere il tema della sicurezza stradale ed una manifestazione di motociclisti, ormai alla quinta edizione, è stato il palcoscenico più opportuno.

Nell’ambito dell’attività di promozione della campagna itinerante di educazione stradale, la Sezione Polizia Stradale di Teramo ha infatti presenziato sabato 13 luglio 2024 in Mosciano Sant’Angelo alla manifestazione “5^ Rosso tra le Torri”.

L’estate rimane il momento più caldo della circolazione stradale e con essa aumenta la necessità di promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso la sensibilizzazione degli utenti della strada, perché l’incidentalità ancora oggi è causa della perdita di troppe vite umane e di gravi lesioni permanenti.

A Mosciano Sant’Angelo la Polizia ha incontrato i tanti cittadini partecipanti alla manifestazione sensibilizzandoli sul tema della sicurezza stradale.

Era presente anche la nuova Lamborghini Urus, utilizzata prevalentemente per il trasporto di organi, che come sempre è stata un ottimo viatico per attirare l’attenzione dei presenti e avvicinarli alle tematiche trattate.