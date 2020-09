MUORE NEL BOSCO DOPO UN MALORE

PARTITO ELISOCCORSO DA L’AQUILA

Un malore nel bosco, mentre addestrava il proprio cane, così è morto un 54enne a Sant’Angelo in Grotte, Isernia. L’uomo era con alcuni amici, che hanno prontamente allertato i soccorsi. La zona, troppo impervia per l’arrivo di un ambulanza, così è stato richiesto l’ausilio dell’elisoccorso che è partito dall’Ospedale de L’Aquila. Per l’uomo, anche dopo diverse manovre per rianimarlo, non c’è stato niente da fare. Sul posto i militari dell’arma dei Carabinieri, che dopo i primi rilievi, hanno dovuto attendere l’autorizzazione del magistrato, per trasferire la salma in obitorio.