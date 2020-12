NEL REGNO UNITO IL PRIMO UOMO A RICEVERE IL VACCINO ANTI-COVID-19: SI CHIAMA WILLIAM SHAKESPEARE

Il secondo vaccinato al mondo contro il Covid-19, primo uomo in assoluto, in queste ore è diventato una sorta di “mascotte” del web, grazie al suo nome. Si chiama infatti William Shakespeare, come il più celebre drammaturgo del mondo. Appena si è diffusa la notizia, il nome dell’81enne inglese è rimbalzato sui social e diventato un trend topic su Twitter. Un modo per allentare l’attenzione in questo periodo difficile e allo stesso tempo canalizzare l’attenzione sulla vaccinazione cominciata in Inghilterra, il primo Stato al mondo. Maggie Keenan è stata la prima persona al mondo a vaccinarsi contro il Covid-19, questa mattina, e da subito ha consigliato, a chiunque ne abbia la possibilità, di farlo. La novantenne nordirlandese è stata però in parte “oscurata” da colui che subito dopo di lei ha fatto l’iniezione con il vaccino Pfizer. William Shakespeare, d’altronde, non è un nome che passa inosservato. L’anziano, originario come il suo famoso omonimo di Stratford-upon-Avon, nel Warwickshire, ha dichiarato subito dopo: «Penso che d’ora in poi questo farà la differenza nelle nostre vite, è l’inizio di un cambiamento».