Bimbo di 20 giorni è morto nella sua culla. La tragedia si è consumata in provincia di Como, il bimbo si era sentito male, i genitori hanno immediatamente allertato il 118. Portato in ospedale i medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo il neonato non ce l’ha fatta.

Nei prossimi giorni sul corpo del bambino sarà eseguita l’autopsia.