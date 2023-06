” ONORE AL CAVALIER BERLUSCONI ” | INTERVISTA A FRANCESCO MACRI’

Non potevamo lasciarci sfuggire queta ghiotta occasione di chiedere al nostro amico Francesco Macri’, esperto in Sicurezza e Intelligence, una Sua opinione riguardo alle tante illazioni, teoremi, insinuazioni ecc. anche a poche ore dalla morte del Cav. Berlusconi sulla sua presunta appartenenza o meno… alla mafia. Allora Francesco, (ci permettiamo chimarlo per nome vista la ns vicinanza e amicizia) offre ai nostri lettori una Sua accurata analisi sulla potenziale o immaginaria appartenenza di Silvio Berlusconi alla mafia?

Direttore, di certo non posso offrirVi un accurata analisi, cosa che richiederebbe decine e decine di pagine, (forse un libro intero ) per finalizzare una mia giusta opinione sul teatrino al quale abbiamo assistito in Italia negli ultimi 30 anni. Formulero’ differentemente una sintetica analisi volta a spiegare o cercare di spiegare ai Suoi lettori quello che è, e rimarrà per sempre un mio inattaccabile punto di vista. Tutto inizia ( sempre a mio parere) nel 1992 quando un pool di magistrati milanesi apre un inchiesta, che produrrà l’effetto indiscutibile, di spazzare via un intera classe politica e SOSTITUIRLA con una nuova classe dirigente squisitamente di sinistra , ma, qualcosa in questa operazione va storto; si affaccia inaspettatamente sulla scena politica un giovane e rampante imprenditore edile milanese, di nome Silvio Berlusconi che con le Sue straordinarie capacità intellettive e imprenditoriali distruggerà ( momentaneamente) quella ormai famosa ” gioiosa macchina da guerra” creata per impadronirsi del sistema di potere del ns Paese. Da quel momento, si innescherà un meccanismo inquisitorio che cercherà di distruggere il Cavaliere dall’ inizio della sua carriera politica fino alla morte. Centinaia di processi, indagini serrate, intercettazioni, pedinamenti, tecnologie sofisticate di monitoraggio utilizzate anche durante il suo Ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri (cosa di una gravità Istituzionale spaventosa) che porterà alla fine la resa politica e umana di Berlusconi. E’ importante sottolineare che i condottieri di quel sistema politico/mediatico/giudiziario assumeranno negli anni incarichi importantissimi, ministri, presidenze, ecc. ecc. ecc. ribaltando vergognosamente i risultati delle urne e di conseguenza la volontà popolare. Dico questo Direttore e Lei lo sa, poichè la mia esperienza di vita mi ha portato più volte ad avvicinarmi a quel mondo golpista, e qui mi fermo anche per senso morale/Istituzionale. Credo che il mio punto di vista e’ stato chiaro con poche righe, ma mi lasci chiudere questa breve riflessione con un ringraziamento speciale al nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che insieme a tante brave persone di cui e’ circondata ha saputo ridare all’Italia senso di libertà e Democrazia per troppi anni calpestata. ONORE AL CAVALIER BERLUSCONI!!!