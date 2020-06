ORTONA – MUORE IN UN GRAVE INCIDENTE GIOVANE DI 23 ANNI

GRAVE UN COETANEO CHE VIAGGIAVA INSIEME ALLA VITTIMA

Le cause ancora non sono definite, la Fiat Punto, dove si trovava la vittima A.M. ed il suo amico è uscita fuori strada, abbattendo una recinzione ed una pianta di Ulivo. A.M., alla guida della Fiat, purtroppo è morto sul colpo, mentre l’altro componente dell’abitacolo è stato trasportato all’ospedale di Pescara, in gravi condizioni, per una ferita alla testa. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.