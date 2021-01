ORTONA. SCOMPARSO IN DANIMARCA UFFICIALE DI COSTA CROCIERE

Alessio Gaspari, 25 anni, di Ortona (Ch), ufficiale in servizio su una nave di Costa Crociere, è scomparso da alcuni giorni in Danimarca. Come riportato dal quotidiano Il Centro, i famigliari del giovane hanno immediatamente allertato la diplomazia italiana.

Non si sa ancora se l’allontanamento sia stato volontario o no, attivate anche ricerche in mare.