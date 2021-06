Ortucchio. Il corpo senza vita di Lorenzo Passalacqua, 69enne di Ortucchio, è stato rinvenuto a L’Aquila. Da ieri, erano iniziate ricerche del 69enne, si è sperato fino alla fine di ritrovarlo in vita ancora nn si hanno i dettagli della vicenda. Lorenzo Passalacqua si era allontanato martedì dalla sua abitazione per andare all’Aquila, per sottoporsi a una visita medica, da allora si erano perse le sue tracce.