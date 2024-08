Paralimpiadi 2024, Verrecchia: la nazionale di ciclismo in Abruzzo è motivo di orgoglio

“Domani si conclude il ritiro dopo 15 giorni importanti a Campo Felice (AQ) dove abbiamo trovato un’ottima accoglienza dal punto di vista alberghiero, infrastrutturale e istituzionale. Le strutture, grazie all’elevata accessibilità, hanno offerto le migliori condizioni possibili”. È quanto ha affermato il CT della Nazionale paralimpica di ciclismo Pierpaolo Addesi, che aggiunge: “Ringrazio la Regione Abruzzo e in particolare il consigliere regionale Massimo Verrecchia che, oltre a portare il saluto della Regione, ha seguito per tutta la mattinata gli allenamenti, dimostrando grande sensibilità e particolare competenza, avendo tra l’altro praticato in prima persona questo sport”.

Il consigliere regionale Massimo Verrecchia sottolinea come “sia stato un onore e un motivo d’orgoglio avere la nostra nazionale in Abruzzo, nella consapevolezza che i nostri ragazzi saranno protagonisti a Parigi. Ho visto atlete e atleti in perfetta forma grazie anche all’ottima preparazione curata dal nostro corregionale Pierpaolo Addesi in Abruzzo che si conferma sede eccellente per la qualità ricettiva che può offrire. Addesi è il miglior preparatore che questa nazionale potesse avere – conclude il consigliere regionale – e con la sua esperienza porterà a casa successi sempre più importanti”.

Oltre al Ct della Nazionale, Pierpaolo Addesi, che seguirà la nostra nazionale paralimpica di ciclismo, erano presenti tra gli altri, grandi atleti come: Mirko Testa, campione del mondo cat h3 strada; Federico Mestroni, bronzo mondiale cronometro h3; Davide Cortini, campione europeo su strada; Fabrizio Cornegliani, campione europeo strada e crono cat h1; Luca Mazzone, portabandiera alle paralimpiadi di Parigi; Francesca Porcellato, la veterana del gruppo; Giulia Ruffato, bronzo al crono del mondiale h4; Anna Vitelaru, cat h5; e Katia Aere, cat h5.