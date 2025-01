Pescara. Danneggia le telecamere del centro e aggredisce gli agenti, arrestato

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Nella tarda mattinata, personale della Polizia di Stato interveniva in questo C.so Vittorio Emanuele II, a seguito della richiesta di intervento pervenuta da un passante che, poco prima, aveva notato un uomo che, in P.zza Muzii, aveva danneggiato le telecamere comunali.

Il personale della Sala Operativa, rimanendo in contatto telefonico con il segnalante, forniva nell’immediatezza alla volante la posizione della persona segnalata che si dirigeva in direzione del citato corso.

Gli operatori, immediatamente interventi, rintracciavano l’uomo, che tentavano invano di identificare, quest’ultimo, infatti, assumeva sin da subito un atteggiamento ostile e tentava di aggredire violentemente un operatore.

Vista la condotta aggressiva e la mancata collaborazione del soggetto, anche con l’impiego del teser, gli agenti riuscivano ad interrompere l’atteggiamento violento e fermare l’uomo, che veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a P.U., nonché deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato